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"Пограбування": реакція соцмереж на непризначений пенальті в матчі Україна – Італія (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Пограбування": реакція соцмереж на непризначений пенальті в матчі Україна – Італія (відео)

Україна – Італія / Фото: Associated Press

Журналісти та уболівальники переконані, що рефері припустився помилки, яка коштувала "синьо-жовтим" путівки на Євро.

Збірна України в матчі заключного туру групового етапу в німецькому Леверкузені зіграла внічию з Італією (0:0) та не зуміла напряму вийти на Євро-2024.

Наприкінці поєдинку стався скандальний епізод з падінням українського вінгера Михайла Мудрика у штрафному майданчику італійців після контакту з ногою захисника "Скуадри Адзурри" Браяна Крістанте.

Однак головний арбітр з Іспанії Хесус Хіль Мансано проігнорував цей момент і навіть не пішов переглянути відеоповтор за допомогою системи VAR.

Як показує повтор епізоду, на 90+3-й хвилині матчу Крістанте вдарив Мудрика по нозі, коли українець прокинув м'яч собі на хід. Тож рефері ухвалив помилкове рішення, коли не призначив пенальті у ворота Італії.

Із тим, що Україну "пограбували", погодилися не лише уболівальники, а й світові ЗМІ, які активно відреагували на резонансний епізод у соцмережах.

Зігравши внічию з чинними чемпіонами Європи, збірна України з 14 очками посіла підсумкове третє місце у групі C, поступившись Італії за результатами особистих зустрічей. Команда Реброва не змогла завоювати пряму путівку на континентальну першість, але побореться в плейоф за право потрапити на ЧЄ.

Своїх суперників у плейоф "синьо-жовті" дізнаються під час жеребкування у четвер, 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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Дата публікації
Перегляди
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