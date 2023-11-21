"Пограбування": реакція соцмереж на непризначений пенальті в матчі Україна – Італія (відео)

Журналісти та уболівальники переконані, що рефері припустився помилки, яка коштувала "синьо-жовтим" путівки на Євро.

Збірна України в матчі заключного туру групового етапу в німецькому Леверкузені зіграла внічию з Італією ( 0:0 ) та не зуміла напряму вийти на Євро-2024.

Наприкінці поєдинку стався скандальний епізод з падінням українського вінгера Михайла Мудрика у штрафному майданчику італійців після контакту з ногою захисника "Скуадри Адзурри" Браяна Крістанте.

Однак головний арбітр з Іспанії Хесус Хіль Мансано проігнорував цей момент і навіть не пішов переглянути відеоповтор за допомогою системи VAR.

Як показує повтор епізоду, на 90+3-й хвилині матчу Крістанте вдарив Мудрика по нозі, коли українець прокинув м'яч собі на хід. Тож рефері ухвалив помилкове рішення, коли не призначив пенальті у ворота Італії.

Ukraine were not given a penalty after this challenge on Mudryk in stoppage time against Italy.



A win would've sent Ukraine through to EURO 2024.



Italy have now officially qualified, but Ukraine will have a chance to qualify through the playoff round. pic.twitter.com/Xl91Xxh4wE — ESPN FC (@ESPNFC) November 20, 2023

Ucrania clama contra Gil Manzano por el posible penalti en el 93' que pudo meterle en la Eurocopa



⚽ El árbitro español no señaló ni fue a revisar al VAR una entrada de Acerbi a Mudryk #Euro2024Qualifiers https://t.co/VIWdjG6hDz — MARCA (@marca) November 20, 2023

The officiating in North Macedonia v England was the worst I’ve seen in a long time.



Ukraine v Italy: Hold my beer pic.twitter.com/ICuSmEAW8g — Paddy Power (@paddypower) November 20, 2023

Ukraine absolutely robbed and will not qualify for the Euros



Where is VAR?!pic.twitter.com/VfzIpLTE8d — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 20, 2023

Ukraine have been absolutely shafted here against Italy. Denied a stonewall penalty in the 93rd minute.



They’ve been shafted, at home, in a crucial qualifier, against Italy. pic.twitter.com/XTwvyFB4AV — SPFL Mediawatch (@SPFLWatch) November 20, 2023

Із тим, що Україну "пограбували", погодилися не лише уболівальники, а й світові ЗМІ, які активно відреагували на резонансний епізод у соцмережах.

Зігравши внічию з чинними чемпіонами Європи, збірна України з 14 очками посіла підсумкове третє місце у групі C, поступившись Італії за результатами особистих зустрічей. Команда Реброва не змогла завоювати пряму путівку на континентальну першість, але побореться в плейоф за право потрапити на ЧЄ.

Своїх суперників у плейоф "синьо-жовті" дізнаються під час жеребкування у четвер, 23 листопада. Стикові матчі заплановано на березень 2024 року.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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