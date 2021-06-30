Погроз не злякався: знаменитий екстренер "Ліверпуля" очолив ворога "червоних"

Рафаель Бенітес поставив підпис під трирічною угодою з "ірисками".

Відомий іспанський тренер Рафаель Бенітес став головним тренером англійського "Евертона".

Про це повідомляється на офіційному сайті "ірисок". Мерсисайдці підписали з 61-річним фахівцем контракт на три сезони.

We can confirm Rafael Benitez has been appointed as our new manager. — Everton (@Everton) June 30, 2021

Зазначимо, що від 2004 до 2010 року Бенітес очолював інший славетний мерсисайдський клуб - "Ліверпуль", з яким навіть вигравав Лігу чемпіонів.

Перед призначенням в "Евертон" невідомі розмістили банер з погрозами на адресу Бенітеса біля його будинку в графстві Мерсисайд. "Ми знаємо, де ти живеш. Не підписуй", - написано на банері.

Ймовірно, у такий спосіб фанати "Ліверпуля" хотіли відлякати Рафаеля від співпраці зі своїм принциповим суперником.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX — Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021

За інформацією Sky Sports, поліція взялася розслідувати цей інцидент.

Упродовж тренерської кар’єри Бенітес також очолював низку іспанських клубів, зокрема мадридський "Реал" і "Валенсію", а в Англії крім "Ліверпуля" тренував "Челсі" та "Ньюкасл", який він покинув після завершення сезону-2018/19.

Останнім місцем роботи Бенітеса був китайський "Далянь Іфан", з якого він пішов в січні через пандемію коронавірусу.

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