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Погроз не злякався: знаменитий екстренер "Ліверпуля" очолив ворога "червоних"

Погроз не злякався: знаменитий екстренер "Ліверпуля" очолив ворога "червоних"

twitter.com/Everton

Рафаель Бенітес поставив підпис під трирічною угодою з "ірисками".

Відомий іспанський тренер Рафаель Бенітес став головним тренером англійського "Евертона".

Про це повідомляється на офіційному сайті "ірисок". Мерсисайдці підписали з 61-річним фахівцем контракт на три сезони.

Зазначимо, що від 2004 до 2010 року Бенітес очолював інший славетний мерсисайдський клуб - "Ліверпуль", з яким навіть вигравав Лігу чемпіонів.

Перед призначенням в "Евертон" невідомі розмістили банер з погрозами на адресу Бенітеса біля його будинку в графстві Мерсисайд. "Ми знаємо, де ти живеш. Не підписуй", - написано на банері.

Ймовірно, у такий спосіб фанати "Ліверпуля" хотіли відлякати Рафаеля від співпраці зі своїм принциповим суперником.

За інформацією Sky Sports, поліція взялася розслідувати цей інцидент.

  • Упродовж тренерської кар’єри Бенітес також очолював низку іспанських клубів, зокрема мадридський "Реал" і "Валенсію", а в Англії крім "Ліверпуля" тренував "Челсі" та "Ньюкасл", який він покинув після завершення сезону-2018/19.
  • Останнім місцем роботи Бенітеса був китайський "Далянь Іфан", з якого він пішов в січні через пандемію коронавірусу.