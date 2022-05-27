"Погрожували 10-річним ув'язненням": арбітриня з Нової Каховки розповіла про свій полон у окупантів

Російські військові не перестають чинити звірства на захоплених територіях Херсонської області. Однією з тих, хто постраждав від приходу "руского міра", стала українська футбольна рефері Ірина Петрова.

У понеділок, 9 травня, росіяни викрали її в Новій Каховці та тримали у в'язниці. Згодом арбітриню відпустили додому, після чого її вдалося евакуювати до Києва.

Про пережитий полон у російських військових Ірина Петрова розповіла для Футбол News.

"Я - клаустрофоб, для мене сидіти в замкненому просторі - дуже великий стрес. По-друге, мене лякали, що можуть дати від 3-15 діб до 10 років або навіть більше.

Ми відмовилися судити їхні футбольні матчі, а друге - я відстоювала позицію нашої країни, я була і є за Україну. 9 травня я вийшла в синьо-жовтої майці з прапором. Напевно, без футболу мені не вистачає адреналіну, хотілося якось себе показати.

Було дуже страшно, ти виходиш з дому і не розумієш, що може бути. Ти видаляєш всі СМС і фото, тому що боїшся, що хтось прийде до тебе і подивиться якусь інформацію. Але я така людина, що нічого не видаляю. Що у мене було від початку війни, те в мене й залишилося. Можливо, це сталося через те, що вони щось у мене знайшли.

Зараз в Новій Каховці, напевно, одиниці патріотів, але вони мовчать, бо знають, чим це може закінчитися. Я дуже хвилююся за своє місто. Там зараз спокійно, не бомблять і не стріляють, але відбувається незрозуміло що. Ти змушений боятися, сидіти вдома і не виходити на вулицю. А якщо і виходити, то без телефону або видаливши перед тим всі СМС і соцмережі. Тому що тебе можуть де-небудь чекати. Зараз там дуже багато колаборантів, тих, хто перейшов на їхній бік.

Я сподіваюся тільки на краще, вірю в нашу силу, перемогу та ЗСУ. Це може бути не так швидко, це може бути через місяць, два, три, чотири, але я знаю, що все це буде Україна, тому що нас ніхто не залишить", - сказала Петрова.

Нагадаємо, раніше захисник київського "Динамо" та збірної України Олександр Караваєв розповів про ситуацію в окупаваному Херсоні, де проживає його рідня.

Читайте також:

Офіційно: два клуби пропустять наступний сезон УПЛ через зруйновану окупантами інфраструктуру

Росію та Білорусь викинули з хокейного чемпіонату світу-2023

Український боксер впевнено переміг росіянина, який "сховався" за прапором Сербії через санкції: відео