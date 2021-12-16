Погрожував вигнати з команди: в Африці екстренера футбольної збірної звинуватили в зґвалтуванні дітей

Скаргу на підозрюваного вже подали до ФІФА.

Колишнього тренера збірної Габону U-17 Патріка Ассуму Еї звинуватили в сексуальному насильстві.

За інформацією The Guardian, декілька колишніх футболістів повідомили, що тренер ґвалтував молодих гравців, заманюючи їх до свого будинку.

Деякі жертви стверджують, що тренер організовував зустрічі молодих гравців та інших футбольних чиновників для сексуального насильства.

Постраждалі не зверталися до поліції країни, бо не довіряють місцевій системі правосуддя. Один із жертв зазначив, що тренер змушував вступати з ним у статеві стосунки під страхом виключення з команди.

Міжнародна спілка футболістів FIFPro вже поскаржилася на дії тренера до ФІФА. Зазначимо, що зараз Еї працює технічним директором чемпіонату Габону.

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