Погрожував зламати щелепу студентам: Джошуа втрапив у скандал перед реваншем з Усиком (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа заплямував свою репутацію в очікуванні другого бою проти українця Олександра Усика.

Британський боксер, який нещодавно пригрозив "вирубити" Усика в поєдинку-реванші, продовжує поводитися досить зухвало.

Ей Джей приїхав до Оксфордського університету і прогулювався кампусом. Несподівано він почув критику на свою адресу з боку студентів. Вони висміювали Джошуа за те, що він нібито відмовився битися з Тайсоном Ф'юрі. Це неабияк розлютило Ентоні. Боксер зайшов до кімнати своїх "кривдників" і почав їм погрожувати, повідомляє видання The Mirror.

"Думайте, що кажете, бо коли я приведу сюди людей і почну ламати ваші тендітні щелепи, нікому з вас це не сподобається. Коли тобі зламають щелепу і виженуть з університету, кому з вас це сподобається?" - говорить Джошуа на відео, яке розлетілося соцмережами.

@curtiswoodhous8 Out of order or not ? pic.twitter.com/waAkx68QIC — Sir Wolfie Smith (@Wolfismithbrake) May 21, 2022

Реванш між Усиком і Джошуа повинен відбутися цього літа. Раніше промоутер британського боксера Едді Гірн назвав ймовірні дату та місце поєдинку.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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