Погрожують розправою: нідерландські фанати захейтили російського арбітра після вильоту з Євро-2020

Суддівство Сергія Карасьова вплинуло на результат матчу 1/8 фіналу.

Головний арбітр матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Нідерланди - Чехія Сергій Карасьов отримав чималу кількість образ від уболівальників "помаранчевих" після сенсаційного вильоту їхньої збірної з турніру.

Російський рефері став одною з головних фігур поєдинку. На початку другого тайму він вилучив з поля захисника Нідерландів Маттейса Де Лігта, який підсковзнувся перед власними воротами і відверто зіграв рукою, не пустивши форварда чехів Патріка Шика на рандеву з голкіпером.

Associated Press

Карасьов пішов дивитися епізод на VAR і показав захиснику "Ювентуса" пряму червону картку за фол останньої надії. Отримавши чисельну більшість, чехи двічі вразила ворота Мартена Стекеленбурга та вийшли у чвертьфінал.

Associated Press

Associated Press

Після матчу нідерландські фанати в соцмережах розкритикували російського суддю та навіть закидали погрозами. Дійшло навіть до слів про вбивство та страту.

"УЄФА і Карасьов - мафія".

"Карасьов, твої руки у крові".

Sergei Karasev you have blood on your hands pic.twitter.com/9CaCR3Zxj6 — Bouke (@musteia) June 27, 2021

"УЄФА, ви продали матч Нідерланди - Чехія, призначивши Сергія Карасьова. Ви повинні ненавидіти футбол".

@UEFA you sold the match between The Netherlands and Czech Republic by putting Sergei Karasev there as ref. You must hate football… — Frank Bijlhouwer (@FrankBijlhouwer) June 27, 2021

"Російський арбітр Карасьов упереджений. Це великий дружок Чехії".

#NEDCZE#nedtsj

Russische scheidsrechter Karasev is partijdig. Vriendje van Tsjechië.



Karasev big friend of Tsjechië. #bff — naiky (@naiky05c) June 27, 2021

"Давайте внесемо Карасьова до списку санкцій".

Let’s put Sergei Karasev on the sanction list. — martijn (@martijnkoole) June 27, 2021

"ФІФА, ніколи не пускайте Сергія Карасьова до Нідерландів. Ми стратимо його. Вб'ємо його. Обіцяю", - написав ще один із користувачів Twitter.

В 1/4 фіналу Чехія зіграє з Данією, яка на старті плейоф розгромила Уельс (4:0).

(4:0). Чвертьфінальний матч Чехія - Данія відбудеться 3 липня (19:00) в Баку.

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