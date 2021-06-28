Погрожують розправою: нідерландські фанати захейтили російського арбітра після вильоту з Євро-2020

Суддівство Сергія Карасьова вплинуло на результат матчу 1/8 фіналу.
Головний арбітр матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Нідерланди - Чехія Сергій Карасьов отримав чималу кількість образ від уболівальників "помаранчевих" після сенсаційного вильоту їхньої збірної з турніру.
Російський рефері став одною з головних фігур поєдинку. На початку другого тайму він вилучив з поля захисника Нідерландів Маттейса Де Лігта, який підсковзнувся перед власними воротами і відверто зіграв рукою, не пустивши форварда чехів Патріка Шика на рандеву з голкіпером.
Карасьов пішов дивитися епізод на VAR і показав захиснику "Ювентуса" пряму червону картку за фол останньої надії. Отримавши чисельну більшість, чехи двічі вразила ворота Мартена Стекеленбурга та вийшли у чвертьфінал.
Після матчу нідерландські фанати в соцмережах розкритикували російського суддю та навіть закидали погрозами. Дійшло навіть до слів про вбивство та страту.
"УЄФА і Карасьов - мафія".
UEFA & KARASEV --- MAFIA -- #NEDTSJ pic.twitter.com/iFs8sLhg9f— PentaEarth (@PentaEarth) June 27, 2021
"Карасьов, твої руки у крові".
Sergei Karasev you have blood on your hands pic.twitter.com/9CaCR3Zxj6— Bouke (@musteia) June 27, 2021
"УЄФА, ви продали матч Нідерланди - Чехія, призначивши Сергія Карасьова. Ви повинні ненавидіти футбол".
@UEFA you sold the match between The Netherlands and Czech Republic by putting Sergei Karasev there as ref. You must hate football…— Frank Bijlhouwer (@FrankBijlhouwer) June 27, 2021
"Російський арбітр Карасьов упереджений. Це великий дружок Чехії".
#NEDCZE#nedtsj— naiky (@naiky05c) June 27, 2021
Russische scheidsrechter Karasev is partijdig. Vriendje van Tsjechië.
Karasev big friend of Tsjechië. #bff
"Давайте внесемо Карасьова до списку санкцій".
Let’s put Sergei Karasev on the sanction list.— martijn (@martijnkoole) June 27, 2021
"ФІФА, ніколи не пускайте Сергія Карасьова до Нідерландів. Ми стратимо його. Вб'ємо його. Обіцяю", - написав ще один із користувачів Twitter.
- В 1/4 фіналу Чехія зіграє з Данією, яка на старті плейоф розгромила Уельс (4:0).
- Чвертьфінальний матч Чехія - Данія відбудеться 3 липня (19:00) в Баку.