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Погрожують розправою: нідерландські фанати захейтили російського арбітра після вильоту з Євро-2020

Погрожують розправою: нідерландські фанати захейтили російського арбітра після вильоту з Євро-2020

Associated Press

Суддівство Сергія Карасьова вплинуло на результат матчу 1/8 фіналу.

Головний арбітр матчу 1/8 фіналу Євро-2020 Нідерланди - Чехія Сергій Карасьов отримав чималу кількість образ від уболівальників "помаранчевих" після сенсаційного вильоту їхньої збірної з турніру.

Російський рефері став одною з головних фігур поєдинку. На початку другого тайму він вилучив з поля захисника Нідерландів Маттейса Де Лігта, який підсковзнувся перед власними воротами і відверто зіграв рукою, не пустивши форварда чехів Патріка Шика на рандеву з голкіпером.

© Associated Press
Associated Press

Карасьов пішов дивитися епізод на VAR і показав захиснику "Ювентуса" пряму червону картку за фол останньої надії. Отримавши чисельну більшість, чехи двічі вразила ворота Мартена Стекеленбурга та вийшли у чвертьфінал.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Після матчу нідерландські фанати в соцмережах розкритикували російського суддю та навіть закидали погрозами. Дійшло навіть до слів про вбивство та страту.

"УЄФА і Карасьов - мафія".

"Карасьов, твої руки у крові".

"УЄФА, ви продали матч Нідерланди - Чехія, призначивши Сергія Карасьова. Ви повинні ненавидіти футбол".

"Російський арбітр Карасьов упереджений. Це великий дружок Чехії".

"Давайте внесемо Карасьова до списку санкцій".

"ФІФА, ніколи не пускайте Сергія Карасьова до Нідерландів. Ми стратимо його. Вб'ємо його. Обіцяю", - написав ще один із користувачів Twitter.

  • В 1/4 фіналу  Чехія зіграє з Данією, яка на старті плейоф розгромила Уельс (4:0).
  • Чвертьфінальний матч Чехія - Данія відбудеться 3 липня (19:00) в Баку.

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