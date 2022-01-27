Погрожують розправою: російського тренера залякують у Казахстані

Воронову надійшли дзвінки зі смертельними погрозами.

Колишньому російському фігуристу, а нині головному тренеру збірної Казахстану Сергію Воронову надійшли смертельні погрози.

Про це повідомила віцепрезидентка федерації фігурного катання Казахстану Оксана Тен.

"Що мене змусило дати пресконференцію: позавчора був дзвінок Сергію Воронову із погрозою життю та побажаннями забути про Казахстан. Я вирішила, що ситуація набуває серйозного обороту і вирішила прояснити всі моменти, щоб потрібні органи звернули увагу", – розповіла вона.

Тен зазначила, що з її приходом на посаду у федерації відбулися великі зміни, які виявилися невигідними для багатьох тренерів та функціонерів. Ймовірно, саме це спричинило інцидент.

Воронов – дворазовий чемпіон Росії (2008, 2009). Найвищими досягненнями фігуриста на міжнародних стартах стали друге місце на чемпіонаті Європи 2014 року та срібло командного чемпіонату світу 2015 року.

Спортсмен завершив кар'єру у вересні 2020 року. Збірну Казахстану він очолює із жовтня 2021-го.

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