Погуляв на славу: зірка UFC Макгрегор зламав ніс популярному італійському діджею

Постраждалий заявив, що подасть на Конора до суду.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор вляпався у черговий скандал.

Як повідомляє MMAMania, зірковий боєць змішаних єдиноборств побив у Римі популярного італійського діджея, співака і телеведучого Франческо Факкінетті.

Інцидент трапився за декілька годин після того, як Конор похрестив свого молодшого сина у Ватикані. Макгрегор вирішив відгуляти подію в одному з нічних клубів Рима. Там у нього виник конфлікт із Факкінетті. За словами останнього, ірландець вдарив його по обличчю та зламав ніс.

"Сьогодні вночі на мене напав містер Макгрегор. Той самий знаменитий Макгрегор ударив мене в обличчя та зламав ніс у присутності десятків свідків, його друзів та охоронців. Він напав на мене без будь-якої причини, оскільки перед цим ми базікали й розважалися з ним кілька годин. Я би міг закрити рота й нічого не розповідати про це, але я повинен попередити, що ця людина жорстока та небезпечна.

Я отримав удар нізащо. Такий же удар міг прилетіти будь-кому - моїм друзям, моїй дружині. Саме тому я подаю до суду на Конора Макгрегора. І ще - він пробуде в Італії до 26 жовтня. Якщо ви побачите його, то тримайтеся подалі. Не підходьте до нього та не просіть автограф, тому що він неврівноважена та небезпечна людина", - розповів Факкінетті на своїй сторінці в Instagram.

На рахунку 32-річного Макгрегора 28 боїв у змішаних єдиноборствах (22 перемоги, 6 поразок).

У своєму останньому бою Конор зламав ногу і програв американцеві Дастіну Пор'є.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Конор Макгрегор дико осоромився на бейсбольному матчі.

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