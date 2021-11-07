Похід на футбол, балет з Нікітюк і бабусині млинці: Світоліна показала фото з відпустки в Україні

Похід на футбол, балет з Нікітюк і бабусині млинці: Світоліна показала фото з відпустки в Україні

Найкраща українська тенісистка намагається встигнути все.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після закінчення виснажливого сезону прилетіла на батьківщину, де в столиці їй відкрили іменну зірку. Утім, цією урочистою подію візит 27-річної тенісистки до України не обмежився.

instagram.com/gulliver.kyiv

instagram.com/gulliver.kyiv

instagram.com/gulliver.kyiv

У Києві спортсменка зустрілася зі своєю подругою - популярною телеведучою Лесею Нікітюк. Дівчата відвідали балет "Жизель" із примою-балериною Катериною Кухар у головній ролі. Відповідні фото Нікітюк та Світоліна опублікували у своїх Instagram Stories.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

Також тенісистка, яка цього року вийшла заміж за свого французького колегу Гаеля Монфіса, здійснила прогулянку Києвом і замилувалася українською столицею.

"Історичний, могутній та красивий. Київ", - підписала серію знімків тенісистка.

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

instagram.com/elisvitolina

Потім Еліна подалася на футбол. Тенісистка в компанії олімпійського чемпіона Токіо-2020, борця-депутата Жана Беленюка, відвідала матч 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" - "Барселона".

"Топимо за "Динамо", - підписав Беленюк фото з VIP-ложі "Олімпійського" .

instagram.com/zhanbeleniuk

Насолодившись часом у столиці, Світоліна вирушила до Одеси, де онучку з млинцями чекала її бабуся.

"Дім, милий дім", - підписала відповідний знімок Еліна, а чоловік тенісистки Монфіс поставив під низом смайлики-сердечка.

instagram.com/elisvitolina

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За свою кар'єру Світоліна виграла 16 одиночних турнірів найпрестижнішої серії WTA, зокрема Підсумковий турнір WTA у 2018 році.

На Олімпійських іграх-2020 в Токіо Еліна завоювала для України першу в історії олімпійську медаль з тенісу - "бронзу".

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