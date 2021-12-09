Похід за втраченими поясами: Ломаченко може отримати титульний бій, якщо здолає "Термінатора"

Українцю хочуть організувати поєдинок із Джорджем Камбососом або Девіном Хейні.

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Василя Ломаченка призначать обов'язковим претендентом на титул WBO в легкій вазі у разі перемоги українця над ганським боксером Річардом Коммі на прізвисько "Термінатор".

За словами Арума, уже в наступному бою Василь зможе отримати можливість провести титульний бій проти новоспеченого володаря поясів IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) австралійця Джорджа Камбососа або американця Девіна Хейні, якому належить титул WBC.

"Я думаю, в легкій вазі найбільше сенсу у поєдинку з Камбососом, бо він побив Теофімо, який переміг Ломаченко. А ще в бою з Девіном Хейні, бо він має титул WBC. Все залежить від того, що хоче робити Камбосос і чого бажають боксерські організації. Нас запевнили, що WBO призначить Ломаченка обов'язковим претендентом.

Безумовно, через пандемію ми будемо раді вирушити до Австралії, бо маю великий досвід проведення боїв у цій країні. Це чудове місце для організації поєдинків, чи то Брісбен, Сідней чи Мельбурн. Там чудові фанати, чудові арени. Якщо ми влаштуємо бій, то я думаю, що це буде післяобідній час неділі в Австралії та суботній прайм-тайм у США", – сказав Арум в інтерв'ю ютуб-каналу FightHype.com.

Битва між Ломаченком і Коммі запланова на 11 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден". В Україні в цей час буде ранок неділі, 12 грудня.

На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

У жовтні 2020 року Ломаченко програв одноголосним рішенням суддів американцю Теофімо Лопесу та втратив титули WBA Super, WBC і WBO.

одноголосним рішенням суддів американцю Теофімо Лопесу та втратив титули WBA Super, WBC і WBO. У своєму останньому поєдинку, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.

Читайте також:

Ломаченко - Коммі: де дивитися бій та прогнози букмекерів

"Ти завжди будеш у моєму списку pound-for-pound": легендарний боксер розхвалив Ломаченка

"Не можу уявити, як він дихав": кривдник Ломаченка ледь не помер у ринзі під час бою