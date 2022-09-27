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"Покарання" для союзника агресора: УЄФА безкоштовно забезпечуватиме білоруські збірні екіпіруванням

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"Покарання" для союзника агресора: УЄФА безкоштовно забезпечуватиме білоруські збірні екіпіруванням

Фото: Associated Press

Європейський футбольний союз (УЄФА) несподівано вирішив підтримати Білорусь, за сприяння якої Росія веде повномасштабну війну проти України.

Так, УЄФА не лише допустив збірну Білорусі до жеребкування відбору на Євро-2024, а й допомагає футбольній федерації союзника РФ.

Як повідомляє видання "Прессбол", організація безкоштовно забезпечуватиме національні та молодіжні збірні Білорусі екіпіруванням у 2022–2026 роках у рамках програми підтримки малих та середніх федерацій.

Білоруські збірні вже отримали нову форму від Errea Sport. Національна команда РБ вже встигла випробувати її у матчах із Казахстаном і Словаччиною в Лізі націй.

От таке "покарання" від УЄФА для Білорусі, яка є співучасником геноциду Росії проти українського народу.

Раніше повідомлялося, що поплічника агресора затролили на матчі Ліги націй. Казахстанські фанати вивісили банер з мемною фразою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "А я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готувався напад".

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