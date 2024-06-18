"Показали максимум": у збірній Румунії оцінили розгромний тріумф над Україною на Євро-2024

У понеділок, 17 червня, збірна України розгромно програла Румунії (0:3) в матчі першого туру групового етапу Євро-2024.

Гучний тріумф своєї команди прокоментував капітан румунів Ніколає Станчу.

"Як і казали раніше, гадаю, що всі звикли до того, що нас вважають аутсайдерами. Ось ми й звикли до цього, що є найгіршою командою в цій групі. Для нас немає проблеми грати з позиції аутсайдера. Ми дуже хороша команда, реалізовуємо ту тактику, яку нам тренер налаштовує. Те, що забили три м'ячі – це важливо, але здобули три очки – це важливіше.

Забитий гол у матчі з Україною? Я у своїй кар'єрі чимало забив таких голів. Знав, що можу дуже добре пробивати здалеку і дуже радий забити.

Чи було в Румунії більше бажання, ніж в України? Не знаю, чи це головна причина. Гадаю, що всі хочуть перемагати, вони, ми. У близькій грі вони контролювали м'яч трохи частіше. Нам було дуже важко підходити до воріт, тож ми намагалися бити здалеку, з 30 метрів. Нам вдалося забити два м'ячі таким чином.

Ми тренували гру у низькій обороні, але більше готували високий пресинг. У нас чимало якісних гравців, які можуть грати позаду. Намагаємося завжди допомагати нашим захисникам, щоб їм гралося простіше і щоб вони могли трішки відпочивати", – сказав Станчу в коментарі Суспільне Спорт.

Головний тренер румунської збірної Едвард Йорденеску також висловився про перемогу над Україною на старті континентальної першості.

"Знали, що в України чимало якісних футболістів. Вони показали історичний результат, вийшовши до чвертьфіналу на минулому Євро. У них класний тренер, гравці виступають за клуби топкласу. Ми були готові до важкої гри, але добре готувалися та здобули перемогу, проти якої ніхто не може нічого сказати.

Деколи ти шукаєш помилки, деколи – провокуєш захисників, щоб вони це зробили. Ми зробили і те, і інше, нам це вдалося. Просто задоволений тим, як зіграла команда, позитивно дивлюся в майбутнє. У нас кілька днів, щоб розібратися та підготуватися ще краще до наступного матчу.

Не можу порівнювати рівень бажання наш та України. Можу лише сказати, що наші гравці вийшли на матч з великими серцями. Виклалися на всі 100%. Деколи ми можемо зіграти не найкращим чином, але проти України показали максимум.

Було відчуття, що граємо вдома. Дуже багато було переживань у румунських вболівальників, багато неприємних моментів. За нас важко вболівати, бо ми рідко перемагаємо. Але ми подарували справжні емоції та щастя, насолоду. Вдячний, що вони приїхали сюди", – наводить слова керманича румунів Суспільне Спорт.

Перемога над Україною стала для збірної Румунії найбільшою в історії виступів на чемпіонатах Європи.

Румунська команда виграла лише вдруге за 17 матчів на континентальній першості. Її перша перемога на Євро сталася 2000 року над Англією (3:2). Тоді румуни дійшли до чвертьфіналу, що залишається рекордним досягненням збірної на ЧЄ.

Після цього збірна Румунії брала участь у чемпіонатах Європи 2008 і 2016 років, де сумарно тричі зіграла внічию і зазнала трьох поразок, обидва рази не зумівши подолати груповий етап.

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Зазначимо, що в матчі з Румунією збірна України встановила антирекорд, зазнавши найбільшої поразки у груповому етапі за всю історію виступів на чемпіонатах Європи.

В іншому поєдинку стартового туру квартету E збірна Словаччини сенсаційно перемогла Бельгію (1:0).

Таким чином, після першого туру Румунія та Словаччина є лідерами групи, набравши по три очки. Бельгія та Україна залишаються з нулем у графі залікових балів.

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У другому турі Євро-2024 збірна України 21 червня зіграє зі Словаччиною, а Бельгія 22 червня зустрінеться з Румунією.

До 1/8 фіналу чемпіонату Європи вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Раніше ми розповідали, як українці реагують на розгром збірної від Румунії на Євро-2024.

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