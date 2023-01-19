Показав ефектний фінт: Мудрик провів перше тренування в "Челсі" (відео)

Український новачок "Челсі" Михайло Мудрик провів перше тренування з лондонським клубом.

Камери зафіксували, як 22-річний українець активно спілкувався з іншими гравцями "синіх", а також ретельно виконував всі вказівки тренерського штабу.

На дебютному тренуванні Мудрик також продемонстрував свою техніку поводження з м'ячем. Михайло виконав фінт, схожий на "веселку", та забив гол класним ударом у верхній кут.

Відео ефектних дій українського вінгера з першої тренувальної сесії пресслужба "Челсі" опублікувала в Twitter.

Wait for the wink. Excited? pic.twitter.com/2t4OKoyxD4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 18, 2023

Дебютувати за лондонців Мудрик може вже в суботу, 21 січня, під час матчу англійської Прем'єр-ліги проти "Ліверпуля".

Наразі підопічні Грема Поттера посідають лише десяте місце в АПЛ, набравши 28 очок після 19 турів.

Нагадаємо, Михайло перебрався до "Челсі" з донецького "Шахтаря", підписавши із "синіми" контракт до літа 2030 року. За трансфер українця "гірники" отримають 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси.

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