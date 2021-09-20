Показав характер після заміни: Мессі відмовився потиснути руку головному тренеру ПСЖ (відео)

Аргентинський футболіст проявив неповагу до керманича.

Напружений момент трапився під час матчу 6-го туру Чемпіонату Франції між ПСЖ і "Ліоном".

На 76-й хвилині зустрічі головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно за рахунку 1:1 вирішив замінити зіркового новачка своєї команди Ліонеля Мессі.

Під час відходу з поля 34-річний форвард привітав Ашрафа Хакімі, який вийшов замість нього, проте пройшов досить віддалено від свого керманича, щоб не тиснути йому руку.

Водночас і Почеттіно, і Мессі перекинулися кількома словами, дивлячись один одному в очі. Ліонель же явно був незадоволений своєю заміною.

Meanwhile at #PSG, Messi is already done with Pochettino. Notice the handshake snub after being subbed off in the 76th minute pic.twitter.com/QFmHTkLd65 — Footy Prime The Podcast (@footy_prime) September 19, 2 021

ليو ميسي لم يصافح بوتشيتينو pic.twitter.com/BvpB986Fr0 — Messi media (@ Fcbmedia14) September 19, 2021

У час, що залишився, ПСЖ зміг вирвати перемогу. На 90+2-й хвилині другий м'яч у ворота гостей забив Мауро Ікарді.

Огляд матчу ПСЖ - "Ліон":

Для Мессі це вже був третій матч за ПСЖ. У цих іграх він не відзначився жодною результативною дією.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Мессі дебютував за ПСЖ, а після матчу на полі творилося справжнє божевілля.

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