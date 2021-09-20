Показав середнього пальця фанатам: Селезньов опинився в центрі нового гучного скандалу

Футболіст пішов на конфлікт з уболівальниками.

Форвард "Миная" Євген Селезньов потрапив у черговий скандал - під час матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) з полтавською "Ворсклою" 36-річний нападник показав середній палець у бік трибун.

Інцидент стався в перерві поєдинку, коли футболіст прямував до підтрибунного приміщення. Характерним жестом він відреагував на свист уболівальників на свою адресу.

Скріншот відео

"Ворскла" обіграла "Минай" з рахунком 2:0.

"Минай" з рахунком 2:0. У минулому сезоні Селезньов грав за "Колос", але зі скандалом покинув клуб після зимової паузи. За клуб з Ковалівки Євген забив 5 голів і зробив 1 асист у 10 матчах УПЛ.

покинув клуб після зимової паузи. За клуб з Ковалівки Євген забив 5 голів і зробив 1 асист у 10 матчах УПЛ. "Минай" у минулому сезоні вилетів з УПЛ, посівши останнє місце. Однак команда Василя Кобіна залишилася в елітному дивізіоні, замінивши донецький "Олімпік".

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Селезньов потрапив у скандал, вийшовши на матч УПЛ з донецьким "Шахтарем" без нашивки "Слава Україні".

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