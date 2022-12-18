Показав свою велич: Мессі встановив низку рекордів у фіналі ЧС-2022

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив низку рекордів у вирішальному матчі чемпіонату світу-2022 проти національної команди Франції.

Капітан аргентинської збірної вивів свою команду на цей поєдинок. Матч проти французів став 26-м для Мессі на чемпіонатах світу за всю кар’єру. Ліонель вийшов на перше місце за цим показником, обійшовши досягнення німця Лотара Матеуса. На третьому місті Мірослав Клозе — 24 матчі, далі йдуть Паоло Мальдіні та Кріштіану Роналду — 23 та 22 матчі відповідно.

Крім того, аргентинець став першим футболістом, який забивав на всіх стадіях одного чемпіонату світу: груповий етап, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу та фінал.

Фінал ЧС-2022 став 172-м поєдинком для форварда за національну збірну. Ліонель в них забив 96 м’ячів, серед яких – рекордні для аргентинських футболістів 11 голів на чемпіонатах світу.

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