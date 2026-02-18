Покер Гордона: "Ньюкасл" знищив команду українця в першому матчі плейоф Ліги чемпіонів

Ентоні Гордон / © Associated Press

Англійський "Ньюкасл" на виїзді розгромив азербайджанський "Карабах" у першому матчі стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку завершився з рахунком 1:6 .

Головним героєм зустрічі став форвард "сорок" Ентоні Гордон, який ще в першому таймі оформив покер, чотири рази вразивши ворота суперника. Два з чотирьох голів англієць забив з пенальті.

Ще два м'ячі у складі підопічних Едді Гау забили Малік Тшау та Джейкоб Мерфі. Азербайджанський клуб відповів лише голом Елвіна Джафаркулієва.

Український півзахисник "Карабаха" Олексій Кащук провів увесь матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Карабах" – "Ньюкасл"

Матч-відповідь між "Ньюкаслом" і "Карабахом" відбудеться у вівторок, 24 лютого, в Англії. Початок – о 22:00 за київським часом.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.