Покер Кейна: "Баварія" феєрично познущалася з "Динамо" Загреб у Лізі чемпіонів (відео)

Мюнхенська "Баварія" знищила загребське "Динамо" в домашньому матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені завершився з рахунком 9:2 .

У першому таймі німецький гранд тричі вразив ворота суперника – спочатку Гаррі Кейн реалізував пенальті, а потім з гри відзначилися Рафаель Геррейро та Майкл Олісе.

Одразу після перерви хорватський клуб несподівано відродив інтригу в матчі, забивши двічі упродовж кількох хвилин – точних ударів завдавали Бруно Петкович та Такуя Огівара.

Проте далі "Рекордмайстер" влаштував гостям тотальне побиття, забивши ще шість голів, три з яких в активі Кейна – англієць реалізував ще два пенальті та одного разу був влучним з гри. Таким чином, Гаррі завершив матч з покером.

Також авторами результативних ударів ставали Олісе, який у підсумку оформив дубль, Лерой Сане та Леон Горецка.

Варто зазначити, що ще два голи підопічних Венсана Компані у цьому матчі було скасовано після перегляду відеоповтору (VAR).

Огляд матчу "Баварія" – "Динамо" Загреб

У другому турі "Баварія" 2 жовтня на виїзді зіграє з "Астон Віллою". Того ж дня "Динамо" Загреб прийматиме "Монако".

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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