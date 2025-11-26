ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
2 хв

Покер Мбаппе приніс "Реалу" з Луніним перемогу в шаленому матчі Ліги чемпіонів

Український голкіпер пропустив три голи у своєму першому поєдинку цього сезону, але це не завадило "вершковим" здобути перемогу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Лунін

Андрій Лунін / © Associated Press

Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Олімпіакос" у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у місті Пірей завершився з рахунком 3:4.

Уже на 8-й хвилині зустрічі господарі поля несподівано відкрили рахунок завдяки влучному удару Шикінью.

"Вершкові" відповіли хет-триком Кіліана Мбаппе – від 22-ї до 29-ї хвилини француз тричі вразив ворота суперника.

На старті другого тайму Мехді Таремі скоротив відставання грецького клубу, але Мбаппе на 60-й хвилині оформив покер, забивши свій четвертий м'яч.

"Олімпіакос" продовжив боротися і на 81-й хвилині знову впритул підібрався в рахунку до іспанського гранда – забив Аюб Ель-Каабі. Проте уникнути поразки пірейцям все ж не вдалося.

Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" та відіграв весь матч, який став для нього першим цього сезону. Основний воротар "бланкос" бельгієць Тібо Куртуа пропустив гру через шлунково-кишкову вірусну інфекцію.

Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук провів матч на лавці для запасних.

Огляд матчу "Олімпіакос" – "Реал" Мадрид

Після цієї перемоги "Реал" (12 очок) посідає п'яте місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Олімпіакос" з 2 балами перебуває на 33-й сходинці.

У наступному турі Ліги чемпіонів мадридці 10 грудня приймуть англійський "Манчестер Сіті", а грецький клуб днем раніше на виїзді позмагається з казахстанським "Кайратом".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie