- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 118
- Час на прочитання
- 2 хв
Покер Мбаппе приніс "Реалу" з Луніним перемогу в шаленому матчі Ліги чемпіонів
Український голкіпер пропустив три голи у своєму першому поєдинку цього сезону, але це не завадило "вершковим" здобути перемогу.
Мадридський "Реал" на виїзді обіграв "Олімпіакос" у матчі п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" у місті Пірей завершився з рахунком 3:4.
Уже на 8-й хвилині зустрічі господарі поля несподівано відкрили рахунок завдяки влучному удару Шикінью.
"Вершкові" відповіли хет-триком Кіліана Мбаппе – від 22-ї до 29-ї хвилини француз тричі вразив ворота суперника.
На старті другого тайму Мехді Таремі скоротив відставання грецького клубу, але Мбаппе на 60-й хвилині оформив покер, забивши свій четвертий м'яч.
"Олімпіакос" продовжив боротися і на 81-й хвилині знову впритул підібрався в рахунку до іспанського гранда – забив Аюб Ель-Каабі. Проте уникнути поразки пірейцям все ж не вдалося.
Український голкіпер Андрій Лунін вийшов у стартовому складі "Реала" та відіграв весь матч, який став для нього першим цього сезону. Основний воротар "бланкос" бельгієць Тібо Куртуа пропустив гру через шлунково-кишкову вірусну інфекцію.
Український форвард "Олімпіакоса" Роман Яремчук провів матч на лавці для запасних.
Огляд матчу "Олімпіакос" – "Реал" Мадрид
Після цієї перемоги "Реал" (12 очок) посідає п'яте місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Олімпіакос" з 2 балами перебуває на 33-й сходинці.
У наступному турі Ліги чемпіонів мадридці 10 грудня приймуть англійський "Манчестер Сіті", а грецький клуб днем раніше на виїзді позмагається з казахстанським "Кайратом".
Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.
Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.