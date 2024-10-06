Покер Судакова приніс "Шахтарю" розгромну перемогу над ЛНЗ у чемпіонаті України (відео)

"Шахтар" розгромив ЛНЗ у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 5:1 .

Героєм зустрічі став півзахисник "гірників" Георгій Судаков, який оформив покер. 22-річний лідер донецького клубу вражав ворота суперника на 13-й, 50-й, 53-й і 57-й хвилинах.

Ще одним м'ячем у складі "помаранчево-чорних" на 26-й хвилині відзначився Олександр Зубков. Черкаська команда відповіла лише голом престижу, який на 62-й хвилині з пенальті забив Шота Нонікашвілі.

Огляд матчу "Шахтар" – ЛНЗ

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Шахтар" з 16 очками посідає четверте місце в УПЛ. ЛНЗ перебуває на сьомій позиції, маючи у своєму активі 12 залікових балів.

У десятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Маріно Пушича 18 жовтня на виїзді зустрінуться з "Колосом", а команда Андреса Карраско 20 жовтня вдома позмагається з "Інгульцем".

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