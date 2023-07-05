Поки чекатимуть на легенду: збірна Бразилії оголосила про призначення нового головного тренера

Головний тренер "Флуміненсе" Фернандо Дініз призначений на посаду керманича збірної Бразилії з футболу.

Про це офіційно повідомила Бразильська футбольна конфедерація (CBF).

Контракт 49-річного бразильського фахівця з національною командою розрахований на один рік. Він поєднуватиме роботу в збірній Бразилії та "Флуміненсе".

За інформацією El Chiringuito TV, голова бразильської конфедерації футболу Еднальдо Родрігес підтвердив, що Дініз працюватиме із "селесао", поки команду не очолить нинішній головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті.

Джерело стверджує, що 64-річний італійський спеціаліст погодився стати керманичем збірної Бразилії та залишить "Реал" після закінчення сезону-2023/24.

Угода між Анчелотті та збірною Бразилії буде розрахована до кінця 2026 року.

Очікується, що Анчелотті повезе збірну Бразилії на Кубок Америки 2024 року. Його контракт із "пентакампеонами" буде чинним до завершення чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться в Канаді, Мексиці та США.

Додамо, що Анчелотті є одним із найбільш успішних тренерів світу. Він єдиний керманич, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи, а також чотири рази тріумфував у Лізі чемпіонів.

Останнім головним тренером збірної Бразилії був Тіте, під керівництвом якого "селесао" у чвертьфіналі чемпіонату світу-2022 в серії пенальті програли Хорватії. Після вильоту з Мундіалю він пішов з посади головного тренера "жовто-зелених".

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