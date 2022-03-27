Поки син ховається у країні-агресорці: батько Тимощука проживає в Луцьку та записався до тероборони

Поки син ховається у країні-агресорці: батько Тимощука проживає в Луцьку та записався до тероборони

Український тренер намагався достукатися до ексфутболіста.

Головний тренер "Вереса" Юрій Вірт поділився думкою про Анатолія Тимощука, який продовжує працювати у санкт-петербурзькому "Зеніті" та відмовчується з приводу російського військового вторгнення в Україну.

"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок.

Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні.

Я знаю, що його батько повністю тримає в курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він все знає", - цитує Вірта сайт телеканалів Футбол 1/2/3.

11 березня Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу. Українська асоціація футболу позбавила його всіх титулів, нагород, почесних звань і тренерської ліцензії, а також виключила з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

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