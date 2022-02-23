Поки Україна перебуває під загрозою війни: Усик засвітився у ресторані друга Путіна (відео)

Поки Україна перебуває під загрозою війни: Усик засвітився у ресторані друга Путіна (відео)

Український боксер оскандалився у Лондоні.

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF Олександр Усик Усик на тлі загострення російської агресії щодо України влаштував святкування у ресторані друга Путіна.

Instagram stories з українцем у себе виклала світська левиця та телеведуча Лейла Чанкальїні.

На відео видно, що Усик разом зі своїм менеджером Егісом Клімасом та директором Сергієм Лапіним щось святкують у компанії місцевої еліти

Власником закладу є Аркадій Новіков. 59-річний бізнесмен у 2018 році був на виборах довіреною особою президента країни-агресорки Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що підтримали нашу країну на тлі агресії РФ захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, титулована українська шаблістка Ольга Харлан та колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко.

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