"Поки їй не місце у спортивній спільноті": Саладуха - про умову припинення ізоляції Росії

"Поки їй не місце у спортивній спільноті": Саладуха - про умову припинення ізоляції Росії

Українська легкоатлетка та депутатка Верховної Ради Ольга Саладуха розповіла, що близько трьох тисяч українських спортсменів наразі перебувають за кордоном через повномасштабне вторгнення Росії до України.

Атлети не мають можливості належним чином тренуватися в Україні, адже чимало спортивних об'єктів постраждали через бойові дії.

"З базами є проблеми. Харків, Чернігів – біатлонна база, Кремінна, Маріуполь... Десь три тисячі наших спортсменів зараз перебувають за кордоном. Приблизно 500 в Італії, тренуються на олімпійській базі, багато виїхало до Польщі, Чехії, Німеччини, Іспанії, Болгарії. Елітні спортсмени зараз усім забезпечені, мають змогу тренуватися і змагатися. Ми не можемо втратити те, що накопичували десятиріччями, а за півтора року вже Олімпійські ігри. Тому нам треба зберігати елітний склад, а також і молодь, яка до них підтягується", - розповіла Саладуха в інтерв'ю "Українському радіо".

Саладуха висловилася і про міжнародну спортивну ізоляцію Росії.

"Для українського спорту сьогодні важлива єдність, як і для всього українського народу. Ми всі розуміємо, що у нас єдиний ворог – Росія. І ми повинні працювати заради єдиної мети – для нашої спільної перемоги. Ми спортивною спільнотою об’єдналися з перших днів війни і почали потужним спортивним фронтом працювати на те, щоб просто витиснути російських і білоруських спортсменів зі світу спорту. Адже ми всі розуміємо, що спорт це про мир, а тим, хто коїть такі агресивні злочини, не місце в нашому олімпійському русі", - говорить вона.

Народна депутатка наголосила, що повернення РФ до світового спорту можливе лише у разі припинення війни та повного відшкодування усіх збитків, яких завдала російська армія.

"Поки не завершиться війна, поки Росія не відшкодує нам усі збитки, їм не місце у спортивній спільноті. Тих, хто коїть такі злочини, треба виключати довічно. Адекватних російських спортсменів дуже мало. Є одиниці, які висловились публічно, і вони розуміють, що за це можуть отримати покарання", - підкреслила Саладуха.

Нагадаємо, що український суперважковаговик Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) виставив на благодійний аукціон свій чемпіонський пояс WBC Asia.

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