"Покидьки, чисте хуліганство": Росією прокотилась нова хвиля обурень через кричалки українських вболівальників

Там закликають УЄФА розібратися в цій ситуації.

Під час матчу 2-го туру Чемпіонату Європи-2020 між збірними України і Північної Македонії уболівальники "синьо-жовтих" гучно скандували з трибун "Путін - х**ло".

Як наслідок, це викликало бурхливу реакцію в російській Держдумі. Там обурені образами на адресу президента РФ. Утім, на цьому в Росії не зупинилися та вирішили "прокатати" нову хвилю обурень через кричалки українських вболівальників.

Зокрема, на образу Путіна українськими фанатами відреагував почесний президент РФС В'ячеслав Колосков.

"Закликаю УЄФА дуже серйозно розібратися в цьому інциденті. Головне, щоб делегат матчу зазначив це в рапорті.

Ось і вся різниця між нашими вболівальниками, які підтримують збірну України, практично вболівають за неї, та їхніми фанатами. Ну просто покидьки якісь. Чисте хуліганство, яке потрапляє під дисциплінарний розгляд", - цитує слова Колоскова Sport24.

Після перемоги над Північною Македонією (2:1) Україна набрала перші 3 очки і посідає 2 місце у своїй групі. Австрія (3 бали і 3 позиція), а лідирують Нідерланди (6 пунктів), Північна Македонія (0) - четверта.

Україна набрала перші 3 очки і посідає 2 місце у своїй групі. (3 бали і 3 позиція), а лідирують (6 пунктів), Північна Македонія (0) - четверта. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Перша перемога збірної України та ще два учасники 1/8 фіналу: огляд ігрового дня 17 червня на Євро-2020

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання