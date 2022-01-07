Покладають великі надії: Миколенка назвали майбутнім нової команди

Бенітес оцінив останні трансфери "ірисок".

Першого дня нового року Віталій Миколенко став гравцем англійського "Евертона". Разом з шотландцем Натаном Паттерсоном, якого підписали після нього, українець готується до дебюту у складі "ірисок" під керівництвом титулованого тренера Рафи Бенітеса.

Бенітес у коментарі пресслужбі "Евертона" прокоментував посилення команди цими перспективними футболістами.

"Якщо ви проаналізуєте мої команди, то вони агресивні, рухаються вперед, пресингують, відбирають м'яч високо. Ми повинні не забувати про утримання балансу. Баланс між обороною та атакою – це ключ до того, щоб вигравати. молодих, хлопці можуть йти вперед і атакувати... Я вважаю, що це ключ до майбутнього клубу, сподіваюся, вони дадуть нам свіжість і покращать конкуренцію.

Дуже складно створити ментальність переможців, яка дозволить нам конкурувати із топ-клубами в майбутньому. Це і прихід молодих гравців, голодних, які хочуть бути в АПЛ, боротися і віддавати себе на полі. Натан Паттерсон та Віталій Миколенко мають характеристики, які ми шукали. Вони люблять йти вперед та забезпечувати кросами гравців в атаці.

Не хочу ще раз давити на них. Вони молоді і потребують познайомитися з АПЛ. Але ці футболісти – майбутнє Евертона це точно. Це трансферне вікно – складне для нас. Сподіваюся, ми зможемо знайти найкращі варіанти. Ми підписали двох фулбеків, які можуть перекривати зони, робити передачі та кроси. Це питання часу. Поступово ми повинні впроваджувати такі речі, які зроблять команду та клуб сильнішим і кращим", — сказав Бенітес.

"Евертон" із 19 очками розташовується на 15-му місці в таблиці АПЛ.

8 січня "іриски" зіграють з "Халл Сіті" в 1/32 фіналу Кубка Англії. Ймовірно, саме в цьому матчі Миколенко отримає шанс дебютувати за "мерсисайдців".

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