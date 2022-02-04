"Покладемо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу": капітан збірної України - про матч із Росією на ЧЄ з футзалу

"Покладемо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу": капітан збірної України - про матч із Росією на ЧЄ з футзалу

Петро Шотурма пообіцяв, що "синьо-жовті" віддадуть всі сили для перемоги над командою країни-агресорки.

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма прокоментував майбутній матч 1/2 фіналу Чемпіонату Європи-2022 проти команди Росії.

"Після матчу з Казахстаном ми були готовими до протистояння з будь-яким суперником. Немає сенсу згадувати минуле. Якщо казати про рейтинг, то росіяни перебувають на першій сходинці, а ми входимо до десятки найкращих. Ми віддамо усі сили, щоб продовжити творити історію і вийти до фіналу. Будемо намагатися втілити у житті свої напрацювання.

Для мене це найскладніший Чемпіонат Європи. Нам дуже важко дався вихід з групи. Команда продемонструвала непоганий футзал у матчі з Португалією. Не вистачило лише результату. Формат Чемпіонату Європи став цікавішим. Наша команда є дуже згуртованою. Ми об'єднані спільною метою і духом. Завдяки цьому зуміли дістатися півфіналу.

Ми покладемо душу й тіло, щоб потрапити до фіналу. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз - хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємося до мети", - сказав Шотурма на традиційній передматчевій пресконференції.

Поєдинок півфіналу ЧЄ-2022 з футзалу між Україною та Росією розпочнеться у п'ятницю, 4 лютого, о 18:00 за київським часом;

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Португалія та Іспанія. Саме португальці є чинним переможцем турніру та найкращою командою планети.

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