Поклюка-2023: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Словенський етап Кубка світу з біатлону відкриє 2023 рік.
5 – 8 січня у словенській Поклюці відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.
До програми змагань увійшли чотири дисципліни: спринти, гонки переслідування, синглмікст та змішану естафету.
Зазначимо, що етап у Поклюці стане першим 2023 року. Після нього п'ятий етап Кубка світу прийматиме 11 – 15 січня німецький Рупольдінг.
Розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону
5 січня
15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки
6 січня
15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки
7 січня
12:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки
15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки
8 січня
12:45 – Одиночна змішана естафета
15:25 – Змішана естафета
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д).
Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.
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