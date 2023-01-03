Поклюка-2023: розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Словенський етап Кубка світу з біатлону відкриє 2023 рік.

5 – 8 січня у словенській Поклюці відбудеться четвертий етап Кубка світу з біатлону-2022/23.

До програми змагань увійшли чотири дисципліни: спринти, гонки переслідування, синглмікст та змішану естафету.

Зазначимо, що етап у Поклюці стане першим 2023 року. Після нього п'ятий етап Кубка світу прийматиме 11 – 15 січня німецький Рупольдінг.

Розклад гонок четвертого етапу Кубка світу з біатлону

5 січня

15:20 – Спринт, 7,5 км, жінки

6 січня

15:20 – Спринт, 10 км, чоловіки

7 січня

12:30 – Гонка переслідування, 10 км, жінки

15:45 – Гонка переслідування, 12,5 км, чоловіки

8 січня

12:45 – Одиночна змішана естафета

15:25 – Змішана естафета

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава і т.д).

Подивитись гонки можна на платформі «Київстар ТБ» на каналі Суспільне Київ.

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