Поклюка-2025: розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми передостаннього етапу сезону увійшли індивідуальні гонки, змішані естафети і масстарти.
13-16 березня у словенській Поклюці відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.
До програми передостаннього етапу сезону включено індивідуальні гонки, класичну та одиночну змішані естафети і масстарти.
Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.
Розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25
13 березня
16:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки
14 березня
16:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки
15 березня
14:05 – Змішана естафета
16:45 – Одиночна змішана естафета
16 березня
14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки
16:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Читайте також:
Чоловічу збірну України номінували на звання найкращих біатлоністів етапу Кубка світу в Нове-Мєсто
Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Нове-Мєсто
Україна виборола "бронзу" в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в Нове-Мєсто