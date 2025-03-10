Поклюка-2025: розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

До програми передостаннього етапу сезону увійшли індивідуальні гонки, змішані естафети і масстарти.

13-16 березня у словенській Поклюці відбудеться восьмий етап Кубка світу з біатлону-2024/25.

До програми передостаннього етапу сезону включено індивідуальні гонки, класичну та одиночну змішані естафети і масстарти.

Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.

Розклад гонок восьмого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25

13 березня

16:15 – Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

14 березня

16:15 – Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

15 березня

14:05 – Змішана естафета

16:45 – Одиночна змішана естафета

16 березня

14:45 – Масстарт, 12,5 км, жінки

16:45 – Масстарт, 15 км, чоловіки

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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