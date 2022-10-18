Покурив на лавці запасних: зірковий футболіст поплатився за свою витівку під час матчу

"Антверпен" відсторонив Раджу Наїнгголана від тренувань та матчів.

Зірковий півзахисник "Антверпена" Раджа Наїнгголан потрапив у скандал через те, що перед початком матчу чемпіонату Бельгії проти "Стандарда" курив на лавці запасних.

Поки команди розминалися та готувалися до старту зустрічі, 34-річний ексгравець збірної Бельгії дістав електронну сигарету та вирішив трішки розслабитися.

Цей момент зафіксували камери, після чого відповідний знімок швидко розлетівся Мережею.

Таке ставлення футболіста до своєї роботи аж ніяк не сподобалося керівництву "Антверпена". За свою витівку Наїнгголан був відсторонений на невизначений термін від тренувань та матчів.

Додамо, що Наїнгголан виступає за "Антверпен" від 2021 року. У нинішньому сезоні він провів 12 поєдинків за бельгійський клуб, відзначився одним голом і одним асистом.

До цього він захищав кольори "Роми", "Інтера" та "Кальярі". Також на його рахунку 30 матчів у складі збірної Бельгії, 6 забитих голів.

Після 12 турів "Антверпен" з 30 очками посідає друге місце в таблиці Ліги Жупіле. Лідирує "Генк", який набрав 31 бал.

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