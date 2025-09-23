ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Поки Дембеле вручали "Золотий м'яч": ПСЖ із Забарним зазнав першої поразки в сезоні

Парижани поступилися "Марселю" в чемпіонаті Франції.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний, "Марсель" – ПСЖ

Ілля Забарний, "Марсель" – ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ на виїзді програв "Марселю" в центральному матчі 5-го туру чемпіонату Франції. Поєдинок на стадіоні "Велодром" завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі "провансальці" забили уже на 5-й хвилині – відзначився Наєф Агерд.

Незважаючи на створені моменти біля чужих воріт, забити бодай один гол і врятуватися від поразки парижанам не вдалося.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Марсель" – ПСЖ

Зазначимо, що цей поєдинок мав відбутися у неділю, 21 вересня, проте через погодні умови його перенесли на наступний день.

Це перша поразка ПСЖ у поточному сезоні чемпіонату Франції. Паризький клуб має 12 очок після п'яти турів і опустився на друге місце, поступаючись "Монако" (12 балів) за додатковими показниками. Цікаво, що по 12 пунктів також набрали "Ліон" і "Страсбург".

"Марсель" (9 очок) піднявся на шосту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Франції.

У наступному турі ПСЖ 27 вересня прийме "Осер" , а "Марсель" днем ​​раніше на виїзді зіграє зі "Страсбургом".

Додамо, що матч "Марсель" – ПСЖ відбувався паралельно з церемонією вручення "Золотого м'яча-2025", куди вирушили лідери парижан Усман Дембеле і Дезіре Дуе.

У підсумку Дембеле став володарем "Золотого м'яча-2025". Також ПСЖ визнали найкращим клубом у чоловічому футболі, а коуча парижан Луїса Енріке – найкращим тренером серед чоловічих команд.

Дата публікації
Кількість переглядів
84
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie