Поки Дембеле вручали "Золотий м'яч": ПСЖ із Забарним зазнав першої поразки в сезоні
Парижани поступилися "Марселю" в чемпіонаті Франції.
ПСЖ на виїзді програв "Марселю" в центральному матчі 5-го туру чемпіонату Франції. Поєдинок на стадіоні "Велодром" завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі "провансальці" забили уже на 5-й хвилині – відзначився Наєф Агерд.
Незважаючи на створені моменти біля чужих воріт, забити бодай один гол і врятуватися від поразки парижанам не вдалося.
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі весь матч.
Огляд матчу "Марсель" – ПСЖ
Зазначимо, що цей поєдинок мав відбутися у неділю, 21 вересня, проте через погодні умови його перенесли на наступний день.
Це перша поразка ПСЖ у поточному сезоні чемпіонату Франції. Паризький клуб має 12 очок після п'яти турів і опустився на друге місце, поступаючись "Монако" (12 балів) за додатковими показниками. Цікаво, що по 12 пунктів також набрали "Ліон" і "Страсбург".
"Марсель" (9 очок) піднявся на шосту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Франції.
У наступному турі ПСЖ 27 вересня прийме "Осер" , а "Марсель" днем раніше на виїзді зіграє зі "Страсбургом".
Додамо, що матч "Марсель" – ПСЖ відбувався паралельно з церемонією вручення "Золотого м'яча-2025", куди вирушили лідери парижан Усман Дембеле і Дезіре Дуе.
У підсумку Дембеле став володарем "Золотого м'яча-2025". Також ПСЖ визнали найкращим клубом у чоловічому футболі, а коуча парижан Луїса Енріке – найкращим тренером серед чоловічих команд.