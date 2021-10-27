Полетіли голови: міністр спорту відреагував на звинувачення України в маніпуляції з допінг-пробами

Полетіли голови: міністр спорту відреагував на звинувачення України в маніпуляції з допінг-пробами

WADA знайшло докази порушень міжнародних стандартів тестування спортсменів з боку Національного антидопінгового центру України.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував розслідування Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) під кодовою назвою "Операція "Геркулес", за результатами якого Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) було звинувачено в маніпуляції з допінг-пробами.

На своїй сторінці у Facebook голова Мінмолодіспорту повідомив, що після того, як WADA опублікувало звіт про порушення з боку НАДЦ міжнародних стандартів тестування спортсменів, директор Національного антидопінгового центру України Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку.

"Міністерство заявляє, що ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", - зазначив Гутцайт.

Мінмолодьспорту категорично виступає проти маніпулювання з допінгом у спорті! Опрелюднені Всесвітньою антидопінговою... Опубліковано Вадимом Гутцайтом Середа, 27 жовтня 2021 р.

У чому саме WADA звинувачує НАДЦ України

Згідно з результатами розслідування WADA, яке розпочалося у 2019 році та тривало упродовж двох років, упродовж 9 років (починаючи від 2012 року) Національний антидопінговий центр України завчасно повідомляв спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період.

Під час операції "Геркулес" було знайдено докази, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, як про тести, які були здані у позазмагальний період, порушуючи різні статті всесвітнього антидопінгового кодексу.

У WADA пояснили, що це важливо, оскільки деякі речовини заборонені лише у змагальний період. Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може уникнути покарання за порушення антидопінгових правил.

Звіт WADA щодо НАДЦ України не є остаточним, розслідування триватиме. Представники операції "Геркулес" вжили усіх необхідних кроків та передали зібрану інформацію для вивчення відповідним інстанціям.

Щодо Національного антидопінгового центру України було розпочато процес відповідності, згідно з положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами.

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