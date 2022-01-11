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Поліція ледве стримала натовп: до зірки "Манчестер Сіті" намагалися пробитися шалені фанати (відео)

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Поліція ледве стримала натовп: до зірки "Манчестер Сіті" намагалися пробитися шалені фанати (відео)

Associated Press

Марез має величезну популярність серед камерунських уболівальників.

В рамках Кубка африканських націй у Камеруні відбувся матч між збірними Алжиру та Сьєрра-Леоне.

Перед матчем величезний натовп фанатів зібрався біля автобуса збірної Алжиру. Фанати намагалися прорватися до лідера команди Ріяда Мареза, який має величезну популярність серед камерунських уболівальників, щоб отримати автографи та фотографії з зіркою.

Поліції важко вдалося втримати наступ фанатів.

Зазначимо, що поєдинок завершився з рахунком 0:0.

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