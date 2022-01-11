Поліція ледве стримала натовп: до зірки "Манчестер Сіті" намагалися пробитися шалені фанати (відео)

Поліція ледве стримала натовп: до зірки "Манчестер Сіті" намагалися пробитися шалені фанати (відео)

Марез має величезну популярність серед камерунських уболівальників.

В рамках Кубка африканських націй у Камеруні відбувся матч між збірними Алжиру та Сьєрра-Леоне.

Перед матчем величезний натовп фанатів зібрався біля автобуса збірної Алжиру. Фанати намагалися прорватися до лідера команди Ріяда Мареза, який має величезну популярність серед камерунських уболівальників, щоб отримати автографи та фотографії з зіркою.

Поліції важко вдалося втримати наступ фанатів.

These school kids in Cameroon were HYPED to see Riyad Mahrez ❤️



(via @ennaharonline)pic.twitter.com/0zYwvpgmnL — B/R Football (@brfootball) January 11, 2022

Зазначимо, що поєдинок завершився з рахунком 0:0.

Читайте також:

Мало не видалив: футболіст переплутав запрошення до збірної зі спамом

"Барселона" продовжила контракт із чемпіоном світу, який цього сезону зіграв лише один матч

Забився в конвульсіях: у Катарі футболіст переніс серцевий напад під час матчу (відео 18+)