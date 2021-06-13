"Полилося у Львові пиво": російські фанати їдкими постами відреагували на ганьбу своєї збірної на Євро-2020

Команда із РФ у стартовому матчі турніру зазнала розгромної поразки.

Російські фанати бурхливо відреагували на провал своєї збірної у стартовому матчі Чемпіонату Європи з футболу з командою Бельгії.

ТСН Проспорт зібрав найяскравіші коментарі вболівальників на поразку підопічних Станіслава Черчесова.

Фанати одразу ж пригадали істерію, яку у РФ влаштували навколо форми збірної України:

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Інші вболівальники пригадали, як перед початком матчу російські футболісти відмовилися ставати на коліно на знак протесту проти расизму:

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Згадали і про те, що у Львові за кожен гол бельгійців у цій грі фанатам наливали безкоштовне пиво :

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У російських соцмережах також активно обговорювали ганебну поразку збірної. Ось лише деякі з коментарів фанатів.

"Лавров заявив: "Захід, зокрема Бельгія, продовжують нав'язувати неприйнятний для нас футбол. Росія буде продовжувати грати у свій футбол, як би це не подобалося нашим партнерам".

"Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу проти збірної Бельгії за фактом застосування насильства по відношенню до осіб, які перебувають у безпорадному стані".

"Футбол - як дзеркало путінської Росії. Можуть, адже, і повторити у грі з фінами".

"В якому ж виді спорту ми найкращі? У хокеї нічної ліги, коли там Путін забиває по 10 шайб? У надуванні щік і величі".

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