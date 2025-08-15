- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 191
- Час на прочитання
- 1 хв
Полісся – Фіорентина: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги конференцій
Житомирці спробують створити гучну сенсацію в протистоянні з клубом Серії А.
У четвер, 21 серпня, житомирське "Полісся" позмагається з італійською "Фіорентиною" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів. Час початку поєдинку стане відомий пізніше.
"Полісся" стартувало в єврокубках з другого відбіркового раунду Ліги конференцій, де пройшло "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1). У третьому кваліфікаційному етапі підопічні Руслана Ротаня здолали угорський "Пакш" (3:0, 1:2).
"Фіорентина" матчем з "Поліссям" лише розпочне новий сезон. Минулий розіграш Серії А "фіалки" завершили на шостому місці в турнірній таблиці.
Прогноз букмекерів на матч Полісся – Фіорентина
Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають "Фіорентину". На перемогу італійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия – 4,55. Виграш "Полісся" – 7,50.
У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "фіалкам", чий тріумф оцінений коефіцієнтом 1,10. Підсумковий успіх житомирців – 6,00.
Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 28 серпня, в італійському місті Реджо-Емілія.
Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.