Проспорт
191
1 хв

Полісся – Фіорентина: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги конференцій

Житомирці спробують створити гучну сенсацію в протистоянні з клубом Серії А.

Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

У четвер, 21 серпня, житомирське "Полісся" позмагається з італійською "Фіорентиною" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів. Час початку поєдинку стане відомий пізніше.

"Полісся" стартувало в єврокубках з другого відбіркового раунду Ліги конференцій, де пройшло "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1). У третьому кваліфікаційному етапі підопічні Руслана Ротаня здолали угорський "Пакш" (3:0, 1:2).

"Фіорентина" матчем з "Поліссям" лише розпочне новий сезон. Минулий розіграш Серії А "фіалки" завершили на шостому місці в турнірній таблиці.

Прогноз букмекерів на матч Полісся – Фіорентина

Абсолютним фаворитом поєдинку букмекери вважають "Фіорентину". На перемогу італійського клубу можна поставити з коефіцієнтом 1,40. Нічия – 4,55. Виграш "Полісся" – 7,50.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "фіалкам", чий тріумф оцінений коефіцієнтом 1,10. Підсумковий успіх житомирців – 6,00.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 28 серпня, в італійському місті Реджо-Емілія.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

