Проспорт
23
1 хв

Полісся – Фіорентина: де і коли дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій

Поєдинок відбудеться 21 серпня у словацькому місті Пряшів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

У четвер, 21 серпня, житомирське "Полісся" позмагається з італійською "Фіорентиною" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів. Початок поєдинку – о 21:00 за київським часом.

"Полісся" стартувало в єврокубках з другого відбіркового раунду Ліги конференцій, де пройшло "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1). У третьому кваліфікаційному етапі підопічні Руслана Ротаня здолали угорський "Пакш" (3:0, 1:2).

"Фіорентина" матчем з "Поліссям" лише розпочне новий сезон. Минулий розіграш Серії А "фіалки" завершили на шостому місці в турнірній таблиці.

Де дивитися матч Полісся – Фіорентина

Матч "Полісся" – "Фіорентина" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Матч-відповідь між командами відбудеться у четвер, 28 серпня, в італійському місті Реджо-Емілія. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

