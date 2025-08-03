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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Полісся" на виїзді обіграло "Карпати" в першому турі УПЛ (відео)

Руслан Ротань здобув перемогу в своєму дебютному поєдинку чемпіонату на чолі житомирського клубу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

"Полісся" обіграло "Карпати" в матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Україна" у Львові завершилася з рахунком 0:2.

Житомирці могли відкривати рахунок уже на 11-й хвилині зустрічі, але гол Бориса Крушинського було скасовано через порушення правил.

На 29-й хвилині "Полісся" все ж вийшло вперед – Микола Гайдучик замкнув простріл Богдана Михайличенка.

На 38-й хвилині житомирська команда подвоїла свою перевагу – пенальті реалізував Олександр Назаренко.

На 89-й хвилині "Полісся" могло забити третій м'яч, але Олександр Філіппов ударом з пенальті не переграв воротаря "левів".

Зазначимо, що це був перший матч Руслана Ротаня в УПЛ на посаді головного тренера "Полісся". Минулого сезону він здобув срібні медалі чемпіонату на чолі "Олександрії".

Огляд матчу "Карпати" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

У другому турі УПЛ львівський колектив прийме "Шахтар", а "вовки" вдома зустрінуться з "Колосом". Обидва матчі відбудуться 10 серпня.

Уже у четвер, 7 серпня, "Полісся" у словацькому місті Пряшів проведе перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти угорського "Пакша". Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, у другому відбірковому раунді Ліги конференцій житомирський клуб пройшов "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).

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