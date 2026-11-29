"Карпати" — "Полісся" / © ФК Карпати

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Львівські "Карпати" і житомирське "Полісся" зіграли внічию в матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм минув без забитих голів. На старті другої половини зустрічі житомирці відкрили рахунок — на 61-й хвилині Владислав Велетень реалізував пенальті.

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Наприкінці основного часу матчу львів'яни зуміли відігратися — м'яч у свої ворота зрізав голкіпер "вовків" Євген Волинець.

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Вже у компенсований час господарі залишилися у меншості — пряму червону картку отримав Владислав Бабогло.

Огляд матчу "Карпати" — "Полісся"

Незважаючи на втрату очок, "Полісся" (30 очок) піднялося на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Руслана Ротаня випереджає "Шахтар" (30 балів) за додатковими показниками. "Карпати" (23 пункти) посідають п'яту сходинку.

У наступному турі "Полісся" прийме "Епіцентр", а "Карпати" вдома зіграють проти "Оболоні". Обидва матчі відбудуться 5 грудня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Чорноморцю" в УПЛ.

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