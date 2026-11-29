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"Полісся" не втримало перемогу над "Карпатами", але повернулося на перше місце в УПЛ
Житомирці не скористалися можливістю відірватися від "Шахтаря" на вершині турнірної таблиці УПЛ.
Львівські "Карпати" і житомирське "Полісся" зіграли внічию в матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:1.
Перший тайм минув без забитих голів. На старті другої половини зустрічі житомирці відкрили рахунок — на 61-й хвилині Владислав Велетень реалізував пенальті.
Наприкінці основного часу матчу львів'яни зуміли відігратися — м'яч у свої ворота зрізав голкіпер "вовків" Євген Волинець.
Вже у компенсований час господарі залишилися у меншості — пряму червону картку отримав Владислав Бабогло.
Огляд матчу "Карпати" — "Полісся"
Незважаючи на втрату очок, "Полісся" (30 очок) піднялося на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Команда Руслана Ротаня випереджає "Шахтар" (30 балів) за додатковими показниками. "Карпати" (23 пункти) посідають п'яту сходинку.
У наступному турі "Полісся" прийме "Епіцентр", а "Карпати" вдома зіграють проти "Оболоні". Обидва матчі відбудуться 5 грудня.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" програло "Чорноморцю" в УПЛ.