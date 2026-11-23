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"Полісся" не змогло обіграти ЛНЗ і повернутися на вершину таблиці УПЛ
Срібний і бронзовий призери минулого сезону УПЛ поділили очки в очній зустрічі.
ЛНЗ та "Полісся" зіграли внічию в матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Черкаси-Арена" у Черкасах завершився з рахунком 1:1.
Господарі поля відкрили рахунок уже на старті зустрічі — на 6-й хвилині Геннадій Пасіч відзначився голом після помилки воротаря гостей Євгена Волинця.
Після перерви житомирський клуб відігрався — на 56-й хвилині влучного удару з-за меж штрафного майданчика завдав Владислав Велетень.
На 60-й хвилині гру матч призупинено через повітряну тривогу. Після відбою гра поновилася, але рахунок на табло уже не змінився.
Зазначимо, що на 89-й хвилині "Полісся" було близьким до того, щоб вирвати перемогу, але м'яч після подачі з лівого флангу від Максима Брагару влучив у поперечину.
Огляд матчу ЛНЗ — "Полісся"
Після цього матчу "Полісся" (29 очок) залишилося на другому місці в УПЛ — команда Руслана Ротаня на один бал відстає від лідера турнірної таблиці "Шахтаря", але ще має поєдинок у запасі. ЛНЗ (19 пунктів) перебуває на шостій позиції.
Додамо, що минулого сезону чемпіоном УПЛ став "Шахтар". Друге місце посів ЛНЗ, третє — "Полісся", а "Динамо" фінішувало четвертим.
У наступному турі "Полісся" на виїзді зіграє з "Карпатами", а ЛНЗ у гостях зустрінеться з "Епіцентром". Обидва поєдинки відбудуться 29 листопада.
Раніше повідомлялося, що "Шахтар" сенсаційно втратив очки в матчі УПЛ.