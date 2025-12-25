- Дата публікації
"Полісся" оформило перший зимовий трансфер
"Вовки" підсилилися опорним хавбеком з Косова.
Житомирське "Полісся" підписало першого зимового новачка – косоварського півзахисника румунського "Клужа" Ліндона Емерллаху.
Про трансфер повідомляється на офіційному сайті "вовків".
Контракт із 23-річним опорним хавбеком підписано терміном на три роки. Гравець буде виступати під 14-м номером.
За неофіційною інформацією, сума трансферу нібито склала від 1,5 до 2 мільйонів євро. "Полісся" виграло конкуренцію у "Металіста 1925", який також хотів підписати цього футболіста.
Емерллаху виступав за "Клуж" від лютого 2025 року після переходу з "Балкані" за 700 тисяч євро. Цього сезону він відзначився 4 голами та 2 асистами в 24 матчах за румунський клуб.
Ліндон також є гравцем збірної Косова. За національну команду він провів 12 матчів і відзначився одним голом.
Нагадаємо, "Полісся" вирушило на зимову паузу на третьому місці в УПЛ, на 5 балів відстаючи від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря".
У першому матчі "весняної" частини сезону команда Руслана Ротаня, який отримав дискваліфікацію та рекордний штраф, на виїзді зіграє з "Колосом". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.