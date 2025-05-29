"Полісся" оголосило про призначення Ротаня на посаду головного тренера

Руслан Ротань (справа) / © ФК Полісся

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Житомирське "Полісся" оголосило про призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера команди.

43-річний український фахівець підписав з житомирським клубом контракт на три роки, повідомляє офіційний сайт "вовків".

Раніше Ротань залишив "Олександрію", яку в сезоні-2024/25 привів до першого в клубній історії "срібла" української Прем'єр-ліги (УПЛ).

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Також Руслан очолював молодіжну збірну України, з якою доходив до півфіналу молодіжного Євро-2023, та олімпійську збірну України, з якою брав участь на Олімпіаді-2024 в Парижі.

"Полісся" наприкінці сезону-2024/25 звільнило Імада Ашура з посади головного тренера. У двох заключних турах виконувачем обов'язків керманича "Полісся" працював Олександр Максимов, який до цього очолював юнацьку команду житомирців.

У підсумку "Полісся" фінішувало на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ і, як і "Олександрія", наступного сезону зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Жеребкування цієї стадії відбудеться 18 червня, а матчі – 24 та 31 липня.