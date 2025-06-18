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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Полісся" отримало суперника у другому раунді відбору Ліги конференцій

Поєдинки цієї стадії відбудуться 24 та 31 липня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

У середу, 18 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Зокрема свого суперника на цій стадії третього за престижністю євротурніру дізналося житомиське "Полісся", яке у сезоні-2024/25 посіло четверте місце у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Першим суперником житомирського клубу у новому єврокубковому сезоні стане переможець пари "Борац" Баня-Лука (Боснія та Герцеговина) – "Санта-Колома" (Андорра).

Поєдинки 2-го кваліфай-раунду Ліги конференцій відбудуться 24 і 31 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го відбіркового етапу Ліги конференцій, а переможені завершать виступи в єврокубках.

Зазначимо, що наприкінці травня "Полісся" оголосило про призначення нового головного тренера. Житомирців очолив Руслан Ротань, який минулого сезону виграв історичне "срібло" УПЛ з "Олександрією".

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося суперника в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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