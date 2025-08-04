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Полісся – Пакш: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій
Житомирський клуб позмагається за вихід до наступної стадії з бронзовим призером чемпіонату Угорщини.
У четвер, 7 серпня, житомирське "Полісся" зіграє проти угорського "Пакша" в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.
Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
"Полісся", яке минулого сезону посіло четверте місце в УПЛ, стартувало з другого відбіркового раунду Ліги конференцій, де пройшло "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).
"Пакш" у статусі бронзового призера чемпіонату Угорщини розпочав єврокампанію з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, де вилетів від румунського "ЧФР Клужа" (0:0, 0:3). Потім угорський клуб у другому раунді відбору Ліги конференцій здолав словенський "Марибор" (1:0, 1:1).
Де дивитися матч Полісся – Пакш
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Ставки букмекерів на матч Полісся – Пакш
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу житомирців можна поставити з коефіцієнтом 2,35. Нічия – 3,30. Виграш угорської команди – 2,97.
А ось у двоматчевому протистоянні аналітики віддають незначну перевагу представнику чемпіонату Угорщини. На вихід "Пакша" до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,76. Підсумковий успіх підопічних Руслана Ротаня – 1,98.
Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 14 серпня, в Угорщині (початок – о 20:00 за київським часом).
Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.
Раніше повідомлялося, що "Полісся" на виїзді обіграло "Карпати" в першому турі УПЛ.