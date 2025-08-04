Полісся – Пакш: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

"Полісся" / © ФК Полісся

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У четвер, 7 серпня, житомирське "Полісся" зіграє проти угорського "Пакша" в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Полісся", яке минулого сезону посіло четверте місце в УПЛ, стартувало з другого відбіркового раунду Ліги конференцій, де пройшло "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).

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"Пакш" у статусі бронзового призера чемпіонату Угорщини розпочав єврокампанію з першого раунду кваліфікації Ліги Європи, де вилетів від румунського "ЧФР Клужа" (0:0, 0:3). Потім угорський клуб у другому раунді відбору Ліги конференцій здолав словенський "Марибор" (1:0, 1:1).

Де дивитися матч Полісся – Пакш

Матч "Полісся" – "Пакш" у прямому ефірі транслюватиме платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Полісся – Пакш

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають український клуб. На перемогу житомирців можна поставити з коефіцієнтом 2,35. Нічия – 3,30. Виграш угорської команди – 2,97.

А ось у двоматчевому протистоянні аналітики віддають незначну перевагу представнику чемпіонату Угорщини. На вихід "Пакша" до наступної стадії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,76. Підсумковий успіх підопічних Руслана Ротаня – 1,98.

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Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 14 серпня, в Угорщині (початок – о 20:00 за київським часом).

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, а переможений вилетить з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що "Полісся" на виїзді обіграло "Карпати" в першому турі УПЛ.