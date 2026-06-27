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"Полісся" підписало футболіста, який забивав "Челсі" та "Бенфіці" у Лізі чемпіонів
Леандру Андраде став гравцем житомирського клубу.
Житомирське "Полісся" оформило трансфер вінгера азербайджанського "Карабаха" Леандру Андраде.
Про це повідомила пресслужба клубу УПЛ.
Контракт із 26-річним гравцем збірної Кабо-Верде, який також має громадянство Португалії, розрахований до кінця червня 2029 року. Півзахисник виступатиме під 11-м номером.
Андраде переїжджає до Житомира у статусі чотириразового чемпіона та володаря Кубка Азербайджану. За "Карабах" він виступав від 2022 року, провів 213 матчів, у яких відзначився 60 голами та 61 результативною передачею.
У сезоні-2024/25 він виборов звання найкращого бомбардира чемпіонату Азербайджану, записавши на свій рахунок 15 забитих м'ячів.
Хавбек має єврокубковий досвід виступів у групових раундах та стадіях плейоф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.
Минулого сезону він відзначився голами у ворота "Бенфіки", "Атлетіка" та "Челсі" в основній стадії Ліги чемпіонів.
Окрім цього, від 2022 року Андраде викликався до національної збірної Кабо-Верде, у складі якої відіграв 7 матчів та був учасником Кубка африканських націй.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.