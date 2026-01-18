ТСН у соціальних мережах

Проспорт
122
2 хв

"Полісся" повернуло найкращого бомбардира збірної України 2025 року до основної команди

Президент житомирського клубу ухвалив рішення щодо Олексія Гуцуляка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олексій Гуцуляк

Олексій Гуцуляк / © ФК Полісся

Півзахисник житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк повернувся до тренувань з основною командою.

Таке рішення ухвалив президент житомирського клубу Геннадій Буткевич.

У вівторок, 13 січня, "Полісся" повідомило про переведення Гуцуляка та захисника Сергія Чоботенка до юнацького складу через те, що вони відмовилися підписувати нові контракти з клубом – в обох чинні угоди добігають кінця у червні 2026 року.

"Я ухвалив рішення, щоб Олексій приєднався до тренувального табору "Полісся" в Іспанії. Він добре виступає за збірну України, і ми всі розуміємо, яке важливе завдання зараз стоїть перед країною – пробитися на чемпіонат світу. Тобто ухвалив це рішення, щоб допомогти збірній України у відповідальний момент.

Я спілкувався із Сергієм Ребровим, і він сказав, що враховуватиме форму Гуцуляка. Якщо Олексій буде в хорошому стані, він може отримати виклик на березневі матчі. Тому зараз найкраще рішення – працювати і готуватися разом із командою", – сказав Буткевич в інтерв'ю клубній пресслужбі.

Зазначимо, що Чоботенко вже також повернувся до першої команди "Полісся" і вирушив на зимові збори, погодивши "формат подальшої співпраці".

Цього сезону Гуцуляк провів 19 матчів за "Полісся", забив 3 голи та віддав 4 асисти. В активі Чоботенка один гол і один асист у 21 поєдинку.

Крім того, Гуцуляк став найкращим бомбардиром збірної України 2025 року – на його рахунку 5 голів та 3 результативні передачі.

"Полісся" вирушило на зимову паузу на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 16 матчів. Від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря" – команда Руслана Ротаня відстає на 5 балів.

Раніше повідомлялося, що відомий український футболіст змінив клуб у Європі.

Також ми розповідали, що донецький "Шахтар" оголосив про трансфер легіонера до бразильського клубу.

