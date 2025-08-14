"Полісся" програло "Пакшу", але вийшло до раунду плейоф відбору Ліги конференцій (відео)

"Полісся" – "Пакш" / © ФК Полісся

Житомирське "Полісся" поступилося угорському "Пакшу" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Фехерварі Уті" в угорському місті Пакш завершився з рахунком 2:1 .

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 7 серпня у словацькому місті Пряшів, підопічні Руслана Ротаня розгромили суперника з рахунком 3:0.

У матчі-відповіді угорський клуб відкрив рахунок наприкінці першого тайму – на 39-й хвилині відзначився Янош Сабо.

На початку другого тайму "Полісся" пропустило вдруге – на 48-й хвилині влучного удару завдав Барна Тот.

Утім, забити ще один гол та перевести гру до екстратаймів господарям поля не вдалося. А ось житомирці на 90+6-й хвилині відповіли своїм м'ячем, автором якого став Андре Гонсалвеш.

Огляд матчу "Пакш" – "Полісся"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Полісся" вийшло переможцем з двоматчевого протистояння проти "Пакша" (4:2) та прямує до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з італійською "Фіорентиною".

Матчі між "Поліссям" і "Фіорентиною" відбудуться 21 і 28 серпня. Тріумфатор протистояння вийде до основної стадії Ліги конференцій. Той, хто програє, вилетить з єврокубків.

Нагадаємо, "Полісся" розпочало виступи в єврокубках з другого відбіркового раунду Ліги конференцій, де пройшло "Санта-Колому" з Андорри (1:2, 4:1).