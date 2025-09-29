- Дата публікації
"Полісся" розбило "Верес" у заключному матчі 7-го туру УПЛ
Підопічні Руслана Ротаня здобули третю перемогу поспіль у чемпіонаті України.
"Полісся" на виїзді розгромило "Верес" у заключному матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:4.
Ще в першому таймі житомиський клуб тричі вразив ворота господарів поля. Дубль оформив Олександр Філіппов, відзначившись на 12-й і 37-й хвилинах. Ще один м'яч на 42-й хвилині забив Максим Брагару.
У другому таймі Томер Йосефі на 70-й хвилині зустрічі збільшив перевагу підопічних Руслана Ротаня до чотирьох м'ячів.
Рівненська команда відповіла лише голом престижу, автором якого на 72-й хвилині став Денис Ндукве.
Огляд матчу "Верес" – "Полісся"
Для "Полісся" це третя перемога поспіль у чемпіонаті України. До цього житомирці обіграли "Кривбас" (1:0) та "Кудрівку" (2:0). Команда Ротаня з 12 очками піднялася на шосте місце в таблиці УПЛ.
"Верес" перервав свою серію з трьох матчів без поразок в УПЛ і перебуває на 12-й сходинці, маючи 7 балів.
У наступному турі "Полісся" прийме "Полтаву", а "Верес" на виїзді зіграє проти "Оболоні". Обидва поєдинки відбудуться 4 жовтня.