Проспорт
235
1 хв

"Полісся" розбило "Верес" у заключному матчі 7-го туру УПЛ

Підопічні Руслана Ротаня здобули третю перемогу поспіль у чемпіонаті України.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / © ФК Полісся

"Полісся" на виїзді розгромило "Верес" у заключному матчі 7-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:4.

Ще в першому таймі житомиський клуб тричі вразив ворота господарів поля. Дубль оформив Олександр Філіппов, відзначившись на 12-й і 37-й хвилинах. Ще один м'яч на 42-й хвилині забив Максим Брагару.

У другому таймі Томер Йосефі на 70-й хвилині зустрічі збільшив перевагу підопічних Руслана Ротаня до чотирьох м'ячів.

Рівненська команда відповіла лише голом престижу, автором якого на 72-й хвилині став Денис Ндукве.

Огляд матчу "Верес" – "Полісся"

Для "Полісся" це третя перемога поспіль у чемпіонаті України. До цього житомирці обіграли "Кривбас" (1:0) та "Кудрівку" (2:0). Команда Ротаня з 12 очками піднялася на шосте місце в таблиці УПЛ.

"Верес" перервав свою серію з трьох матчів без поразок в УПЛ і перебуває на 12-й сходинці, маючи 7 балів.

У наступному турі "Полісся" прийме "Полтаву", а "Верес" на виїзді зіграє проти "Оболоні". Обидва поєдинки відбудуться 4 жовтня.

