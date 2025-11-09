ТСН у соціальних мережах

Проспорт
246
1 хв

"Полісся" розгромило "Олександрію" та вийшло на друге місце в УПЛ

Підопічні Руслана Ротаня впевнено перемогли команду, з якою він минулого сезону виграв "срібло" національного чемпіонату.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Полісся"

"Полісся" / facebook.com/fcpolissya

"Полісся" на виїзді розгромило "Олександрію" в матчі 12-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ніка" в місті Олександрія завершився з рахунком 0:3.

"Вовки" відкрили рахунок на 9-й хвилині зустрічі завдяки точному удару Миколи Гайдучика.

На початку другого тайму підопічні Руслана Ротаня збільшили свою перевагу в рахунку – на 48-й хвилині відзначився Едуард Сарапій, якому асистував Владислав Велетень.

Наприкінці матчу житомирський клуб довів справу до розгрому – на 84-й хвилині забив Олександр Назаренко.

Таким чином, Ротань виграв дуель у своєї колишньої команди, на чолі якої минулого сезону виграв "срібло" національного чемпіонату.

Огляд матчу "Олександрія" – "Полісся"

Після цієї перемоги "Полісся" (23 очки) вийшло на друге місце в УПЛ і скоротило відставання від лідера "Шахтаря", який має матч у запасі, до одного бала. "Олександрія" (9 пунктів) залишилася на 14-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України житомирці 23 листопада приймуть "Епіцентр", а олександрійці днем пізніше позмагаються із "Зорею".

