"Полісся" розгромило угорський клуб у першому матчі відбору Ліги конференцій (відео)

Олександр Андрієвський / © ФК Полісся

Житомирське "Полісся" розгромило угорський "Пакш" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбулася на "Татран Арені" у словацькому місті Пряшів і завершилася з рахунком 3:0 .

Підопічні Руслана Ротаня двічі забили наприкінці першого тайму. На 41-й хвилині рахунок у поєдинку відкрив Олександр Андрієвський.

А в компенсований до першого тайму час, на 45+1-й хвилині, перевагу житомирського клубу зміцнив Данило Бескоровайний.

У другому таймі "Полісся" втретє вразило ворота суперника – на 58-й хвилині відзначився Богдан Леднєв.

На 83-й хвилині бронзовий призер чемпіонату Угорщини міг скоротити відставання, але гол Балінта Вечеї після перегляду відеоповтору було скасовано через порушення правил.

На останніх хвилинах гри житомирська команда залишилася в меншості – пряму червону картку за жорсткий фол заробив Богдан Михайличенко.

Огляд матчу "Полісся" – "Пакш"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться у четвер, 14 серпня, в Угорщині. Початок – о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій, де позмагається з італійською "Фіорентиною". Переможений вилетить з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" зіграв унічию з грецьким "Панатінаїкосом" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Нагадаємо, київське "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.