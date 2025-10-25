- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 52
- Час на прочитання
- 1 хв
"Полісся" розтрощило "Оболонь" і вийшло на друге місце в УПЛ
Команда Руслана Ротаня подовжила свою безпрограшну серію в чемпіонаті України.
"Полісся" розгромило "Оболонь" у матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 0:4.
Ще в першому таймі житомирці двічі вразили ворота суперника – на 31- хвилині рахунок відкрив Олександр Андрієвський, а через вісім хвилин його подвоїв Владислав Велетень.
Після перерви підопічні Руслана Ротаня забили ще двічі – на 51-й хвилині відзначився Сергій Чоботенко, а на 72-й хвилині остаточний рахунок установив Микола Гайдучик.
Огляд матчу "Оболонь" – "Полісся"
Буде додано незабаром.
Таким чином, "Полісся" подовжило свою безпрограшну серію в чемпіонаті України до шести матчів. Житомирці з 19 очками вийшли на друге місце в таблиці УПЛ.
"Оболонь" з 13 балами посідає дев'яту позицію в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.
У наступному турі "Полісся" 3 листопада прийме "Металіст 1925", а "Оболонь" 31 жовтня позмагається з "Кудрівкою".