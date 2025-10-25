"Полісся" розтрощило "Оболонь" і вийшло на друге місце в УПЛ

"Полісся" / © ФК Полісся

"Полісся" розгромило "Оболонь" у матчі 10-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на "Оболонь-Арені" в Києві завершився з рахунком 0:4 .

Ще в першому таймі житомирці двічі вразили ворота суперника – на 31- хвилині рахунок відкрив Олександр Андрієвський, а через вісім хвилин його подвоїв Владислав Велетень.

Після перерви підопічні Руслана Ротаня забили ще двічі – на 51-й хвилині відзначився Сергій Чоботенко, а на 72-й хвилині остаточний рахунок установив Микола Гайдучик.

Огляд матчу "Оболонь" – "Полісся"

Таким чином, "Полісся" подовжило свою безпрограшну серію в чемпіонаті України до шести матчів. Житомирці з 19 очками вийшли на друге місце в таблиці УПЛ.

"Оболонь" з 13 балами посідає дев'яту позицію в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.

У наступному турі "Полісся" 3 листопада прийме "Металіст 1925", а "Оболонь" 31 жовтня позмагається з "Кудрівкою".